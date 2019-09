Kooperation mit Ärzten in Kronach

Der Klinikverbund Regiomed plant den Aufbau eines Exzellenzzentrums für künstliche Gelenke. Hierfür kooperiert die Regiomed-Klinik Neustadt ab April 2020 mit dem Orthopädisch Chirurgischen Zentrum Kronach. Diese gute Nachricht für die Zukunftssicherung des Standortes haben beide Partner jetzt mit der Vertragsunterzeichnung besiegelt.

"Das ist ein wichtiger erster Schritt für die Stärkung unserer Klinik", freut sich Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan. "Die Patienten werden davon profitieren, und das ist es, was zählt."

Regiomed braucht Neustadt

Aufgrund der benötigten Kapazitäten während der Bau- beziehungsweise Umbauphase am Klinikum Coburg, für die man von mindestens zehn Jahren ausgehen müsse, sei der Standort in Neustadt ein wichtiger, fest eingeplanter Bestandteil der Krankenversorgung in der Region, heißt es weiter. "In den letzten Monaten haben wir an einem medizinischen Gesamtkonzept für die Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum Coburg und der Klinik in Neustadt gefeilt", erklärt Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. "Die orthopädische Profilierung in Neustadt ist ein elementarer Bestandteil unserer Medizinstrategie. Die Vernetzung mit niedergelassen Ärzten ist uns besonders wichtig."

Dabei gehe das Modell über das übliche Belegarztmodell hinaus. Mit Tom Hoffmann und Abolfazl Ajeli-Kargar seien zwei Ärzte des Orthopädisch Chirurgischen Zentrums Kronach neben der Versorgung der Patienten in ihrer Praxis ab April dann bei Regiomed als Chefärzte tätig. red