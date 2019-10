Kooperation auf dem Jura

Die vier Kommunen Scheßlitz, Königsfeld, Stadelhofen und Wattendorf haben in den letzten gut zwei Jahren ein Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (Ilek) auf den Weg gebracht. Die Abschlussveranstaltung findet am 6. November im Saal der Gaststätte Schrauder in Steinfeld in Form einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung der vier Gemeinden statt. Gleichzeitig haben sich die Kommunen dazu entschieden, künftig zusammenzuarbeiten, um die Region voranzubringen und die Maßnahmen auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Dazu wird ein Umsetzungsbegleiter zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt. Die Zusammenarbeit selbst wird über den Verein "Region Jura-Scheßlitz" organisiert. Der Verein soll am heutigen Donnerstag, 9 Uhr, in der VG Steinfeld gegründet werden, die auch Sitz des Umsetzungsbegleiters sein wird. red