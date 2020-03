Konzertverein sagt alle März-Termine ab

Das Coronavirus wirbelt das öffentliche Leben durcheinander, auch das Konzertleben. Die Stadt Erlangen hat neue Richtlinien erlassen müssen, die den Gemeinnützigen Theater- und Konzertverein (gVe) zur Absage aller Konzerte im Monat März zwingt.

Die Abo-Konzerte am 17. und 29. März werden ersatzlos gestrichen, teilt der Verein mit. Natürlich würden die Tickets dafür rückerstattet. Das gelte anteilig auch für Abonnements. Alle, die ihre Tickets auf der gVe-Homepage oder direkt bei Reservix gekauft haben, bekommen ihren Ticketpreis automatisch erstattet. Alle anderen müssen sich an die Vorverkaufsstelle wenden, wo sie das Ticket gekauft haben. Es besteht laut Pressemitteilung dabei aber keinerlei Zeitdruck, Zeit dafür ist bis 31. Dezember 2023. Das Familienkonzert vom 15. März wird in die nächste Saison verschoben. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Will der Ticketbesitzer hingegen die Rückerstattung, werde diese selbstverständlich gewährt. Auch dafür gibt es drei Jahre Zeit. Zu beachten seien auch die Aktualisierungen auf der gVe-Homepage, denn die Lage könne sich täglich ändern. red