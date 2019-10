In der katholischen Kirche St. Michael in Goldkronach findet am Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr das Erntedankkonzert des Alexander- von-Humboldt-Kultursommers statt. Der keltische Barde, Theologe und Songpoet Andy Lang besingt in seinen Liedern mit seiner tiefen, ausdrucksstarken Stimme das Geheimnis von Erntedank, untermalt von den Klängen seiner keltischen Harfe und seiner Gitarre. red