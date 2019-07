Der Jugendsonntag steht unter dem Motto "Ja, ich brenn für Dich!". Im Dekanat Teuschnitz findet aus diesem Anlass am Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr ein Open-air-Gottesdienst im Jugendhaus Am Knock statt. An diesem Tag wird auch die "Knock-Kirchweihe" begangen werden. Ein Höhepunkt ist das Konzert der beiden Chöre "Cantate Nova" aus Teuschnitz und "Con Brio" aus Friesen. Ihr Repertoire variiert zwischen Gospels, neuem geistlichen Lied und modernen Songs mit tiefgründigem Inhalt. red