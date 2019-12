Konzerte und Weihnachtsmarkt

Zum 23. Mal findet die Pretzfelder Weihnacht an und in der St.-Kilian-Kirche in Pretzfeld statt. Am Samstag, 7. Dezember, findet um 16.30 Uhr das Adventskonzert des Musikvereins Pretzfeld in der Pfarrkirche St. Kilian statt, unter der Mitwirkung von Musikkapelle und Schülerorchester. Verkauf von Glühwein und Bratwürsten ist nach dem Konzert. Am Sonntag, 8. Dezember, werden ab 13 Uhr die geschmückten Weihnachtsbuden öffnen. Um 14 Uhr singen die Schulkinder der Walter-Schottky-Grundschule Pretzfeld, unterstützt von den Bläserklassen, Lieder zur Vorweihnachtszeit in der Pfarrkirche. Der Weihnachtsengel wird dann um 14.45 Uhr erwartet und verteilt in der Kirche kleine Geschenke an die Kinder. Als weiterer Höhepunkt des Weihnachtsmarktes findet um 15.30 Uhr ein Weihnachtskonzert der Singgemeinschaft Pretzfeld mit Flötenmusik unter der Leitung von Chordirektor Udo Reinhart in der Pfarrkirche St. Kilian statt. Der Eintritt ist frei. red