Konzerte im Urlaub

In diesem Jahr gibt es drei Urlaubsphasen für die Mitglieder der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Die Konzerte finden in unterschiedlichen Besetzungen zu den gewohnten Zeiten mittwochs bis sonntags statt. Die Orchestermitglieder werden in diesen Zeiträumen von Akademisten unterstützt.

Unterschiedliche Besetzung

In folgenden Zeiträumen ist das Orchester in unterschiedlichen Besetzungen zu sehen: Die erste Urlaubsphase findet von Sonntag, 2. Februar, bis Mittwoch, 12. Februar, sowie von Sonntag, 23. Februar, bis Mittwoch, 4. März, statt. Die zweite Phase ist von Sonntag, 26. Juli, bis Sonntag, 16. August, sowie von Sonntag, 23. August, bis Sonntag, 13. September, geplant. Auch von Samstag, 31. Oktober, bis Mittwoch, 11. November, sowie Samstag, 14. November, bis Sonntag, 22. November, spielt die Staatsbad Philharmonie Kissingen in unterschiedlichen Besetzungen.

Eine genaue Übersicht aller Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen finden Interessierte auch im Internet unter: www.badkissingen.de/KonzerteStaatsbadPhilharmonieKissingen red