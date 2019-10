Konzerte für Senioren am Donnerstag

Ebermannstadt/Streitberg - Die gemeinnützige Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation aus München fördert Kunst und möchte insbesondere die Lebensbedingungen älterer Menschen verbessern. Nun organisiert sie zwei Konzerte in den Einrichtungen des Diakonischen Werks Bamberg-Forchheim in der Fränkischen Schweiz. Am Donnerstag, 17. Oktober, gastiert der bekannte Tenor Martin Fösel aus Bamberg gemeinsam mit Rebekka Wagner an der Violine und Pianistin Susanne Strauß um 10.45 Uhr im Seniorenzentrum Fränkische Schweiz in der Bahnhofstraße 14 in Ebermannstadt sowie um 13.15 Uhr im Seniorenzentrum Martin Luther am Streitberger Berg 16 in Streitberg. Bei freiem Eintritt können die Senioren das moderierte Konzert genießen. red