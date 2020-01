Konzerte für die Kirche

Die Spendeniniative "Unter einem Dach" für die Sanierung der Dormitzer Kirche "Unsere liebe Frau" lädt am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Dormitzer Pfarrkirche ein. Das Frauenensemble "TonArt" und das Männerensemble "Men's Voices" präsentieren unter dem Motto "Zwischen Himmel und Erde" Stücke, die sich der Verbindung zwischen der spirituellen, christlichen Seite und menschlichen Emotionen in verschiedenen Lebensbereichen widmen. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 19 Uhr. Spenden für die Kirchensanierung sind willkommen. red