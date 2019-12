Konzerte der Musikschule

"Mache dich auf! Werde Licht!" - Unter diesem Motto gestalten die oberfränkische Berufsfachschule für Musik und die Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach zwei adventliche Konzerte: am heutigen Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Buchbach und am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Markgrafenkirche in Seibelsdorf. Die Mitwirkenden sind Solisten und Ensembles beider Schulen. Es wird Klassisches, Vertrautes, Neues und natürlich Adventsmusik zu hören sein. Es erklingen Werke von Telemann, Beethoven, Wenth, Schumann, Buxtehude in Besetzungen für Gitarren, Querflöten, Klarinetten, Posaunen, Streicher, Blockflöten, Harfe, Chor und Orgel. Der Eintritt bei beiden Konzerten ist frei. red