Konzertchor Coburg wird 175 Jahre alt

Mit einem Jubiläumskonzert feiert der Konzertchor Coburg Sängerkranz am 14. Oktober sein 175-jähriges Bestehen. Der Konzertchor Coburg Sängerkranz war 1862 aktives Gründungsmitglied des Deutschen Sängerbundes. Auf dem Programm des Konzerts in der Coburger Morizkirche stehen die Krönungsmesse C-Dur und das Klarinettenkonzert A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Messa di Gloria von Giacomo Puccini (Beginn: 18 Uhr). Unterstützt wird der Konzertchor Coburg vom Dekanatschor Kronach, dem Vokalensemble des Gymnasiums Alexandrinum und Mitgliedern des BLLV-Lehrerchors Kronach. Den Instrumentalpart übernimmt das Reußische Kammerorchester. Die künstlerische Gesamtleitung liegt in den Händen von Marius Popp. Tickets im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Riemann in Coburg sowie bei Wein-Oertel. red