Lichtenfels 09.01.2020

Konzertandacht "Zeitensprünge"

Zu Beginn des neuen Jahres findet die Konzertandacht "Zeitensprünge" am Sonntag, 19. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lichtenfels statt. Die Evangelische Dekanatsjugend Mich...