Revival Band Jubiläumskonzert Am Samstag, 24. November, ab 18 Uhr veranstaltet die Revival Band ein Jubiläumskonzert in der Sporthalle in Schondra. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Musikgruppe. Bevor um 19 Uhr der kurze offizielle Teil beginnt, gibt es Gelegenheit zum Essen. Anschließend beginnt dann das Konzert in der Halle. Zur Unterhaltungsmusik der Big Band kann getanzt werden. josch