Konzert zur Passionszeit

Am Samstag, 30. März, findet in der katholischen Stadtpfarrkirche Hammelburg ein Konzert zum 4. Sonntag in der Fastenzeit "Laetare", auch Freudensonntag genannt, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Mit dem Sonntag Laetare ist auch die Mitte der Fastenzeit überschritten und hat deshalb einen fröhlichen Charakter. Aufgeführt wird die Missa in A op. 126 von Josef Gabriel Rheinberger aus dem Jahre 1881. Des Weiteren wird das Stabat mater dolorosa (es stand die Mutter schmerzerfüllt) von Giovanni Battista Pergolesi, zu hören sein. Es entstand 1736, nur wenige Wochen vor dem Tod des damals 26 Jahre alten Komponisten. Das Konzert in der Passionszeit wird vom dreistimmigen ökumenischem Frauenchor Hammelburg, Ruth Gerhard (Sopran), Katrin Edelmann (Alt) und einem Kammerorchester dargeboten, die Gesamtleitung hat Kantor Dieter Blum. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei "Sammeln & Schenken" , in der Buchhandlung "Bunter Buchladen" sowie bei den Mitgliedern des Kirchenchores. sek