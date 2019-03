Konzert zur Förderung des Jugendaustauschs

Mit Musik gegen Europamüdigkeit und zunehmenden Nationalismus - so könnte man die Intention eines Liederabends des Freundeskreises Herzogenaurach-Sainte-Luce-sur-Loire bezeichnen. Die Veranstaltung am Freitag, 12. April, soll dazu beitragen, Jugendlichen Kontakte zu Gleichaltrigen aus der französischen Partnerstadt zu ermöglichen und das Interesse für die Städtepartnerschaft neu zu beleben. In diesem Sinne möchten die deutsch-französischen Musiker Anne und Dominique Duval und Horst Lenssen in die Welt des französischen Chansons entführen. Der Reinerlös wird für die Förderung des Jugendaustauschs innerhalb der Städtepartnerschaft Herzogenaurach-Sainte-Luce-sur-Loire verwendet. Das Benefizkonzert beginnt um 19.30 Uhr im "Generationen.Zentrum" Herzogenaurach. Interessierte werden gebeten, sich über www.freundeskreis-herzo-ste-luce-loire.de, per E-Mail an bonjour@freundeskreis-herzo-ste-luce-loire.de oder unter Telefon 09132/4322 anzumelden. red