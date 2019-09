In der historischen Schlosskirche Steinberg findet zum 9. Deutschen Orgeltag am Sonntag, 8. September, ein Kirchenkonzert statt. Es beginnt um 15 Uhr und dauert etwa 30 Minuten. Mitwirkende sind die St. Georgsbläser aus Friesen, die Chöre von Liederkranz Haig, Liederkranz Gundelsdorf und Cäcilia Steinberg. An der Orgel spielt Thomas Detsch. Der Heimat- und Kulturverein Steinberg lädt dazu ein. red