Kulmbach vor 15 Stunden

Konzert zum Mitmachen

Die Kindermusikband "Tiri Lii & Bummbatsch Peng" spielt am Sonntag, 16. Februar, um 16 Uhr in der Kommunbräu. Wer Spaß an Livemusik mit vielen Mitmachelementen hat, und noch dazu gerne in andere Rolle...