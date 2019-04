Konzert zum Geburtstag

Unter dem Motto "A Night at the Opera" feiert die Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz ihr 50-jähriges Bestehen. Nach knapp 30 Jahren in roter Filzjacke wird es Zeit, das Aussehen der jungen und jung gebliebenen Musiker an die gespielte moderne Blasmusik anzugleichen. Die neuen Uniformen werden am Konzertabend der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr präsentiert die Jugendkapelle in der Garitzer Turnhalle ein buntes Programm mit dem Thema Opern und Operetten. Das Eintrittsgeld fließt wie immer in die Jugendarbeit und in die Beschaffung neuer Noten und Instrumente für Haupt- und Vororchester. Kinder bis zwölf Jahre sind frei. sek