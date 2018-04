Konzert zum Frühjahr

Das traditionelle Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Hammelburg findet am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr in der Musikakademie statt. Das Symphonische Blasorchester unter der Leitung der Dirigentin Christine Huppmann hat unter dem Motto "Italien" wieder musikalische Highlights im Programm, wie z.B Nessun Dorma, Moment for Morricone oder Più Bella Cosa. Der erste Teil des Konzertes wird nur vom Symphonischen Blasorchester gestaltet, während im zweiten Teil das Vororchester zu hören ist. sek