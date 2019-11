Konzert zum ersten Advent in Frensdorf

Am Samstag, 30. November, um 19 Uhr findet in der Frensdorfer Johanniskirche das traditionelle Konzert zum ersten Advent statt. Es spielen die "Bamberger Bachsolisten" mit Ursula Haeggblom (Flötistin der Bamberger Symphoniker), Eva Sohni und Manfred Wengoborski (Violine), Hajo Bläser (Viola), Claudia Hödl-Kabadaic (Cello) und Georg Schäffner (Kantor der Basilika in Gößweinstein, Cembalo). Sie musizieren Werke von Bach, Händel, Telemann, Mozart u. a. Einleitende Worte spricht Pfarrer Schmidt. Der Eintritt ist frei. red