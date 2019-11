Konzert zum Advent

Die Sängerrunde Welitsch ist Organisator und Programmgestalter des beliebten Adventskonzerts der Kulturvereine im Markt Pressig. Es findet am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Pressig statt. Mitwirkende sind Roland Völk und Karina Klaumünzner (Orgel), Stefan Reuther (Trompete), die Bläsergruppe des Musikvereins Pressig, Stubenmusik im Trachtenverein Rothenkirchen (Leitung Hans Konrad), Gesangverein "Harmonie" Förtschendorf (Reinhard Wenig), Viergesang Förtschendorf (Reinhard Wenig), Gesangverein 1892 Rothenkirchen mit Frauen-, Männer- und gemischtem Chor (Karina Klaumünzer), Sängerrunde Welitsch mit Frauenchor "Sin gAmoll" (Michaela Scherbel) und Männerchor (Hans Konrad). Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden sind erwünscht. Der Erlös wird gespendet zugunsten der Orgelrenovierung in der St. Anna- Kirche in Welitsch. eh