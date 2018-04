Konzert zum Abschied

Saale-Zeitung

Zum 120-jährigen Bestehen des Männergesangvereins Edelweiß Winkels gibt der Traditionsverein unter der Leitung von Ernst Hartl am 22. April, ein Abschiedskonzert. Mit dabei sind stimmgewaltige Sänger aus dem Umkreis Bad Kissingen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de ) und in der Geschäftsstelle der. Foto: Archiv/Rüdiger Greubel