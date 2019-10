Konzert zum 150. Jubiläum

"Musik liegt in der Luft" ist das Motto des diesjährigen Konzerts des Musikvereins Ebersdorf-Grub. Der Verein feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen und deshalb "wird es ein besonderes Jubiläumskonzert geben", verspricht Thomas Schwesinger, Dirigent und musikalischer Leiter des Orchesters. Wie in den vergangenen Jahren wird der Musikverein Ebersdorf-Grub die Kultur- und Sporthalle Frohnlach zum Beben bringen. Vor der Pause wird das Orchester neun neue Titel spielen, in der zweiten Hälfte folgen acht Titel aus den vergangenen zehn Jahren.

"130 Titel, viele selbst geschrieben oder eigens für den Musikverein arrangiert, haben wir in dieser Zeit gespielt", erläutert Thomas Schwesinger. Aus diesem umfangreichen Archiv haben die Musiker acht Titel ausgewählt. Der Spaß am gemeinsamen Musizieren und "Musik, die Spaß macht" stehen beim Musikverein Ebersdorf-Grub an erster Stelle. "Das ist auch ein Grund, warum wir in diesem Jahr fünf neue Musiker gewonnen haben", so Schwesinger. Das Orchester besteht jetzt aus 33 Aktiven. Die Pause verkürzt der "Liederlacher" Atze Bauer. In seinem Programm mit KI - Komische Intelligenz - nimmt der fränkische Liedermacher und Comedy-Künstler Politiker und Prominente aufs Korn oder erklärt den Brexit.

Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 16. November, in der Kultur- und Sporthalle Frohnlach statt. Einlass ist von 18.30 Uhr an, Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gib es ab sofort (Erwachsene 8, Kinder 5 Euro) bei Thomas Schwesinger, Telefon 09560/1647, oder bei Walter Eichhorn, Telefon 09562/1853.