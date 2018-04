Konzert zugunsten der Stadtpfarrkirche

Im Rahmen der Augustinus-Akademie werden Siegfried und Markus Fietz

am Sonntag, 22. April, in der Stadtpfarrkirche in Münnerstadt Lieder aus ihrem neuen Album vortragen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Liedermacher Siegfried Fietz gilt als Vorreiter moderner christlicher Musik. Karten sind im Münnerstädter Pfarrbüro und dann an der Abendkasse zu erhalten. sek