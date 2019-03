Konzert zu Bachs Geburtstag

Zum Geburtstag von Johann Sebastian Bach findet am Sonntag, 24. März, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche ein Konzert zu Ehren des berühmten Thomaskantors aus Leipzig statt. Ausführende sind Brigitte Ascherl (Sopran) und Burkhard Ascherl (Orgel). Im Programm stehen unter anderem die Sopran-Arien "Was Gott tut, das ist wohlgetan", "Heil und Segen" und "Quia respexit humilitatem". Ascherl spielt Toccata und Fuge F-Dur BWV 540 und die Passacaglia in c-Moll. Zu Beginn wird Ascherl eine kurze Einführung zum Programm geben. Die Abendkasse öffnet gegen 19 Uhr. Foto: Sigrid Metz