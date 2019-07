Das Chorkonzert des Kreisjugendchors Bamberg am Samstag, 13. Juli, wird aufgrund des unsicheren Wetters in die Abteikirche des ehemaligen Klosters Ebrach verlegt. Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr. Gutscheine für den Eintritt zum Pfad können in Kombination erworben werden. In der Pause gibt es Getränke und Häppchen. Weitere Infos unter www.baumwipfelpfadsteigerwald.de. red