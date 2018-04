Konzert unter dem Motto "Du bist Licht"

Ein Konzert mit Eva-Maria Klöhr und Chor findet am Sonntag, 15. April, im Kloster Maria Bildhausen statt. Beginn ist um 16 Uhr. Dabei präsentiert sie Lieder aus ihrem aktuellen Album "Du bist Licht" und begleitet sich selbst mit der Gitarre. Ihre spirituellen Lieder, die stets Erfahrungen widerspiegeln, denen Menschen in ihrem Leben begegnen, sind mal innig und besinnlich, mal rhythmisch und schwungvoll. Das Klangerlebnis verstärken bei diesem Konzert die Teilnehmer des Chorworkshops, den Eva-Maria Klöhr an zwei vorangegangenen Samstagen in der KlosterAkademie Maria Bildhausen durchgeführt hat. sek