Konzert und Zauberei

Das Neujahrskonzert "Märchenträume" findet am 1. Januar 2020, 20 Uhr, im Regena Bad Brückenau (Pagode) statt. Die ausgebildete Opernsängerin, Schauspielerin und Diseuse Gabriele Baumann und der Pianist und Kirchenmusiker Rainer Pflaum entführen die Zuhörer eine liebevolle und heitere Atmosphäre, in der klassische Arien und Lieder unkonventionell neben dem Chanson stehen, sich Poesie und Prosa ergänzen, gefühlvolle Klavierklänge das Ganze bereichern und abrunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Programm bietet Besinnliches, Heiteres, Beschwingtes, Träumereien, Märchen..., in Stimme und Tasten von Fr. Schubert, A. Tarkmann, R. Schumann, C. Saint-Saens, P. Tschaikowski, K. Weill, H. Hesse, W. Dürrson, Chr. Morgenstern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Verschwinden und Auftauchen

Eine Close-up-Zauberei mit Mr. Flo geht am Sonntag, 29. Dezember, 19.30 Uhr, in der Regena-Bar in Bad Brückenau über die Bühne. Wie der Veranstalter schreibt, entführt einer der besten Close-up-Künstler Deutschlands das Publikum in eine Welt voller Illusion, Freude und Spaß an Tricks und Manipulation. Es könne erlebt werden, wie Dinge verschwinden, zu schweben beginnen, wieder auftauchen oder sich verbinden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red