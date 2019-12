Burghausen bei Münnerstadt 09.12.2019

Konzert und Weihnachtsflair

Das Weihnachtskonzert der Trachtenkapelle Burghausen und Reichenbach findet am Sonntag, 22. Dezember, in der St. Michaels Kirche in Burghausen statt. Beginn ist um 17 Uhr. Anschließend ist Weihnachtsf...