Konzert und Vernissage entfallen

Krankheitsbedingt muss das Konzert am Samstag, 4. Januar, im Jazzclub mit dem Tex-Döring-Trio feat. Uwe Gaasch ersatzlos entfallen. Dies betrifft in gleicher Weise auch die angekündigte Vernissage in der Jazzclub-Galerie mit Fotos von Gaasch. Die Bilder kann man ab Mittwoch, 8. Januar, besichtigen. Dann startet der Jazzclub um 21 Uhr auch mit einer Session ins neue Jahr. Das erste Konzert der Saison findet am Samstag, 11. Januar, mit Ottos Blues- und Swingband statt. red