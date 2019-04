Konzert und Ostercafé

Am Sonntag, 14. April, gibt die Musikkapelle Pfaffenhausen gemeinsam mit der Gastkapelle Reiterswiesen ein Konzert in der Kirche in Pfaffenhausen. Beginn ist um 16 Uhr. Weiter lädt die Musikkapelle am Ostermontag, 22. April, ins Ostercafé in die Dorfmitte ein. Bei Musik gibt es Kaffee und Kuchen sowie Bratwurst und Kreuzbergbier. sek