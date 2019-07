Konzert und offener Schlosspark

Mit vier Trompeten, Schlagwerk und Orgel in einzigartigen Arrangements beendet der Verein "Kunst und Musik im Schloßpark Unterleinleiter" seine Konzertreihe 2019. Am Samstag, 27. Juli, lädt "Bavarian Brass" unter der Leitung von Benjamin Sebald um 17 Uhr auf die Waldwiese des Schlossparks zu "Trompetenschall und Orgelklang" ein. Die Musiker von "Bavarian Brass" sind in der Region bekannt. Christoph Günther wird am Marimbaphon und Walter Thurn an der Orgel solistisch zu hören sein. Am Sonntag, 28. Juli, findet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr der Tag des offenen Parks in Unterleinleiter statt. red