Konzert und Kirchenführung

Der Gesangverein "Liederkranz" Premich mit Projektchor und Allianz-Chor gibt am Sonntag, 16. September, um 14 Uhr ein Chorkonzert in der St. Laurentius-Kirche. Weitere Mitwirkende sind Manuel Kleinhenz (Orgel und Keyboard) und Sofia Zehe (Querflöte). Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, an einer Kirchenführung teilzunehmen. sek