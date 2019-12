Konzert und Gottesdienste

Die Katharina-von-Bora Gemeinde, Heimatring 52, läutet die Weihnachtstage mit einem Konzert am Montag, 23. Dezember, um 17 Uhr ein. Unter dem Titel "Sterne der Weihnacht" bringen Bojana Blohmann und Freunde das Märchen vom Sterntaler zum Klingen. An Heiligabend stehen drei Gottesdienste zur Auswahl: Für das Krippenspiel "Kein Platz für Sie!" im Familiengottesdienst um 15.30 Uhr haben zwölf Kinder in den letzten Wochen geprobt. In der Christvesper um 17.30 Uhr singt der Chor "Katharina singt" unter der Leitung von Olesya Smirnova. Die Christmette um 22.30 Uhr wird musikalisch ausgestattet von Susanne und Martin Kleiner. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, wird um 18 Uhr einen Festgottesdienst mit Abendmahl gefeiert. red