Untersiemau 26.07.2019

Konzert und Frühschoppen

Das Rathausplatz-Konzert mit der Burgkunstadter Blaskapelle findet in diesem Jahr am Sonntag, 18. August, ab 10.30 Uhr statt. Zu hören ist im Rahmen eines Weißwurst-Frühschoppens neben Pop, Rhythm and...