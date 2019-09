Konzert und Einweihung

Zum Ausklang des Sommers veranstaltet das Jugendblasorchester Scholz am kommenden Sonntag, 22. September, von 15 bis 19 Uhr ein Konzert bei Kaffee und Kuchen im Hof des Bürgerhauses in Geroda. Das JBO Scholz verspricht einen musikalisch abwechslungsreichen Nachmittag, denn es werden Musikwünsche aus dem Publikum erfüllt. Auch die Nachwuchsmusiker, die Mini-Kings, stellen sich mit ihren neuesten Stücken vor. Das besondere Ereignis an diesem Nachmittag ist die Aufstellung und Einweihung des Gedenksteines zu Ehren des verstorbenen Gründers, Ehrendirigenten und Ehrenvorstands Heinz Scholz. Der Stein trägt das Vereinswappen und wurde bereits anlässlich des Jubiläumsabends zum 50-jährigen Bestehen des Orchesters der Öffentlichkeit vorgestellt, schreiben die Veranstalter in ihrem Pressebericht. bmb