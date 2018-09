Konzert und ein Fest

Die Feuerbergmusikanten laden am Samstag, 8. September, um 18 Uhr zum Konzert "Euch zur Freude" in die Langenleitener Kirche ein. Dieses Konzert haben die Feuerbergmusikanten bereits im Mai im Rahmen der Konzertreihe in der Klosterkirche auf dem Kreuzberg gegeben. Im Anschluss an das Konzert lädt der Vereinsring Langenleiten zu seinem Spätsommerfest am Gemeindehaus ein. sek