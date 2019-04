Konzert stimmt auf Frühling ein

Das Trio Galante vermittelte mit seinem Frühlingskonzert himmlische Gefühle im Festsaal des Kurstifts. Gerhart Darmstadt, Professor für Musik und Theater in Hamburg, brachte mit seinem Trio Frühlingsträume in das Kurstift. Er erläuterte die von dem Trio vorgetragenen Musikstücke der Komponisten Antonio Lotti, Georg Philipp Telemann und Joseph Bodin de Boismortier, so dass sich die Anwesenden ganz auf die Musik konzentrieren konnten.

Die Solisten des Trios Galante waren Rosemarie Rumrich, Querflöte, Reinulf Neumann, Violoncello und der Leiter des Trios, Gerhart Darmstadt, ebenfalls Violoncello. Die perfekte Beherrschung der Instrumente gepaart mit ausgesuchten Konzertstücken verzauberten die interessiert zuhörenden Damen und Herrn. Lang anhaltender Applaus war der Dank des Publikums. red