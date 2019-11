Konzert: "Stärker als die Angst"

Der Evangelische Freundeskreis Hof gibt ein Konzert in Burgkunstadt. Es wird am morgigen Samstag um 19 Uhr in der Christuskirche (Rangengasse 5) zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Im Gemeindesaal wird Kinderbetreuung angeboten. "Stärker als die Angst" lautet das Motto der Veranstaltung. Worum geht es in dem Konzert? Obwohl der moderne Mensch Ungeheures geleistet hat, empfindet er eine große Unsicherheit und Angst. Die Zeit drängt, dass die Menschen umkehren zu dem, der Hilfe in dem Chaos schaffen kann. Und die Zeit drängt nach Ansicht des Chores, dass die Botschaft der Hoffnung gebracht wird für alle vom Leben Gebeutelten, für die Ratlosen und Bedrückten. Dieser Botschaft hat sich der Evangelische Freundeskreis Hof verschrieben.Deshalb trägt das Konzert den Titel "Stärker als die Angst". Mit Mut machenden Liedern und Erzählungen wollen die Sänger ihre Zuhörer "mit hineinnehmen in die ausgestreckten Arme Gottes". Foto: privat