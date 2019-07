In der Reihe "Orgel um Fünf" werden am Freitag, 19. Juli, Mirjam und Wieland Meinhold (Duo "Vimaris") geistliche Werke von Wolfgang Amadeus Mozart zu Gehör bringen. Neben Sonatinen und Arien wird auch die Solomotette "Exultate, jubilate" erklingen. Die halbstündige Abendmusik findet um 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Thurnau statt. Im Anschluss daran erläutert Wieland Meinhold mit Klangbeispielen die Baumgartner-Orgel. Der Eintritt ist frei. red