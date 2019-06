Konzert mit Stefanie Schwab

Die bekannte Würzburger Liedermacherin Stefanie Schwab gibt am Freitag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr ein Konzert im Montanahaus, Am Friedrichsbrunnen 7a. Auf dem Programm stehen "Lieder für den Lebensweg". Der Eintritt ist frei. Um Spenden für ein Sozialprojekt in Brasilien wird gebeten. Am Samstag, 8. Juni, 10 Uhr geht es unter dem Motto "Gemeinsam Pfingsten entgegen" weiter. Stefanie Schwab bietet Impulse zu ihren geistlichen Liedern. Weitere Workshops zu jeder vollen Stunde werden von einem Team der Dillinger Franziskanerinnen begleitet. Für Verpflegung ist nach Angaben der Veranstalter gesorgt. Getränke sind selbst mitzubringen. Der Abschluss findet ab 19 Uhr im Garten am Feuer statt. red