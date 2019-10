Konzert mit Springsteen-Songs

Der Kronacher Musiker Bernd Meusel tourt im Herbst durch die Region, um mit einer musikalischen Hommage das Lebenswerk des US Künstlers Bruce Springsteen vorzustellen. Auftakt der Mini-Tour mit jeweils drei Terminen ist am kommenden Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, in der Café-Bar Karibik mit dem ersten Teil der gesungenen Trilogie "Die frühen Jahre". Hier wird die musikalische Entwicklung mit Anfängen in den 60/70ern bis zur LP "Born in the USA" aus dem Jahre '84 vorgestellt. Dabei werden circa 25 Songs aus dieser Zeitspanne live performt. red