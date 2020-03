Konzert mit Rosenfeld und Fink

Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, ist auch Vorsitzender des hiesigen Orgelbauvereins und - was wohl noch nicht allzu bekannt ist - passionierter Geigenspieler. Wer Rosenfeld einmal von dieser privateren Seite kennenlernen möchte, hat dazu bei der nächsten "Orgelzeit" am Mittwoch, 4. März, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Herzogenaurach die Gelegenheit. In einem Gesprächskonzert spielt er gemeinsam mit Gerald Fink (Orgel) verschiedene Kompositionen aus Ba-rock und Romantik. Außerdem sprechen die beiden über die Kraft der Musik im Alltag der Menschen. Nicht zuletzt wird es auch um das Thema "Was bleibt?" gehen.

Nach dem Konzert besteht im Foyer beim schon traditionellen "Orgelwein" die Gelegenheit zum Austausch. Der Eintritt ist wie immer frei. Über Spenden zugunsten der neuen Orgel freut man sich natürlich sehr. red