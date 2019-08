Konzert mit Liedern der Romantiker

Am Sonntag, 11. August, ab 17 Uhr besingen im historischen Renaissancesaal der Burg Rabenstein die lyrische Sopranistin Corinna Schreiter und Meistergitarrist Stefan Grasse das romantische Franken, eine Landschaft, geprägt von Bergen, Burgen und Bächen. In "Romantisches Franken - Berge, Burgen und Bäche" widmen sich Schreiter und Grasse den Liedern der Romantiker, von denen viele in Franken eine Heimat für ihr Schaffen fanden. Der Konzerteintritt kostet für Erwachsene 22 Euro, für Schüler und Studenten 16 Euro. Karten gibt es an allen CTS-Vorverkaufsstellen, online oder unter Telefonnummer 09202/9700440. red