Konzert mit Harry Ries

Der Förderverein "Alte Schule" Loffeld lädt zu einem festlichen Konzert zum Jahresausklang mit dem Ensemble "Consortium Musicum" unter der Leitung von Professor Harry Ries am Sonntag, 29. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Staffelstein ein. Der Eintritt ist frei. red