Konzert mit Eva-Maria Klöhr

Nach ihrem Kreuzberg-Konzert im Juli gastiert Eva-Maria Klöhr am Sonntag, 23. September, erneut in der Klosterkirche. "Friede sei in Dir" lautet der Titel des Konzerts, das um 16 Uhr beginnt. Die Besucher erwartet eine Stunde mit berührenden Liedern und Gedichten der Liedermacherin aus dem Kitzinger Umland, die bereits in den vergangenen Jahren mit unterschiedlichen Programmen auf dem Kreuzberg zu erleben war. Statt eines Eintrittes wird bei den Besuchern um eine Spende gebeten. sek