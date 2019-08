Konzert mit "eurobrass"

Blechbläsermusik auf höchstem Niveau ist zu erleben, wenn das Ensemble "eurobrass" am Montag, 5. August, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche, Kanzleistraße 9 in Bayreuth, gastiert. Mit viel Liebe zum Detail und mitreißender Spielfreude präsentieren die zwölf Profimusiker Stücke aus verschiedenen Stilen und Epochen, die die Vielfalt des Lebens und den Reichtum der Schöpfung widerspiegeln.

Bekannte und verborgene Schätze aus Klassik, Choral, Pop, Jazz, Musical und Gospel werden erlebbar gemacht.

Dabei erklingen verschiedene Arten von Trompeten und Posaunen sowie Waldhorn, Euphonium und Tuba. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Kirchenmusik an der Stadtkirche und dem CVJM Bayreuth e.V.. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. red