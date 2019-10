Das für den 30. Oktober im Kulturboden Hallstadt angekündigte und bereits ausverkaufte Konzert mit dem Gesangsduo "Die Feisten" muss aus Krankheitsgründen verlegt werden, teilt der Veranstaltungsservice mit. Neuer Termin ist der 20. November um 20 Uhr in der Konzerthalle Bamberg. Erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit bzw. können bis zum 30. November an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgeben werden. red