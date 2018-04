Konzert mit dem Trio "BunterKunt"

Der nächste Konzertnachmittag für Senioren mit Kaffee und Kuchen findet am Donnerstag, 3. Mai, um 14.30 Uhr im großen Saal der Stadthalle Haßfurt statt.

Das Trio "BunterKunt", drei junge, hochbegabte Künstler, Nico Theodossiadis (Saxophon), Matthias Löffelmann (Fagott) und Nico Graz (Akkordeon), bieten in ihrem eineinhalbstündigen Auftritt ein buntes Programm mit internationalen und nationalen Musikstücken von Gerald Marks, Claude Debussy, Julio Iglesias, Kenny Dorham, Michael Jackson und anderen, wie die Stadt Haßfurt mitteilte. Der Konzertnachmittag wird organisiert vom Seniorenbeirat der Stadt Haßfurt in Zusammenarbeit mit "Yehudi Menuhin Live Music Now Franken e.V".

Kaffee und Kuchen werden wieder von einem Haßfurter Unternehmen gesponsert. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Die kostenlosen Eintrittskarten gibt es ab sofort im Rathaus der Stadt Haßfurt, Hauptstraße 5, Zimmer 2, bei Martina Grümpel und Sybille Jäger, Telefon 09521/688104. red