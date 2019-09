Konzert mit dem Jugendmusikkorps

Am Donnerstag, 26. September, gibt das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen unter Leitung von Bernd Hammer ein Konzert zum Thema "Power of Music". Das Orchester präsentiert Musik zum Nachklang seiner New York Reise. Traditionsmärsche werden mit amerikanischen Märschen wie dem Them Basses March ergänzt. Auch Melodien aus Filmmusiken wie beispielsweise aus Star Wars stehen auf dem Programm. Das Konzert findet um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Peter Klopf